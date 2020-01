UEFA bị tố thay đổi phiếu bầu Đội hình của năm để cố 'nhồi nhét' Ronaldo

Sau khi công bố Đội hình của năm do CĐV bình chọn, UEFA đang gặp nhiều chỉ trích từ khán giả khi bị cho là đã thay đổi phiếu bầu một cách bất công.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố Đội hình tiêu biểu của năm 2019 do CĐV bình chọn trên trang web chính thức.

Trong đó, sơ đồ mà UEFA sử dụng là 4-2-4, với các ngôi sao trên hàng công gồm Lionel Messi ( ), Cristiano Ronaldo ( ), Robert Lewandowski ( ) và Sadio Mane ( ).

Ngay sau khi đăng tải Đội hình tiêu biểu trên trang web chính thức, UEFA lập tức vấp phải sự phản đối dữ đội từ khán giả. Nhiều người cho rằng tổ chức này đã cố tình thay đổi số phiếu bầu nhằm "nhồi nhét" thêm Cristiano Ronaldo, dù rằng anh này ban đầu không nhận được quá nhiều bình chọn.

Để tìm cách đưa vào một tiền đạo như Ronaldo, UEFA cũng bị "tố" là đã cố tình... cắt bớt một vị trí ở tuyến giữa, vốn thuộc về N'Golo Kante - tiền vệ được rất nhiều CĐV yêu thích.

Trong các bình luận trên MXH Twitter, hàng loạt ý kiến phản đối đã xuất hiện, cho rằng việc đưa Ronaldo vào Đội hình tiêu biểu là không hề công bằng.

Formation 4:2:4 just to accomodate Ronaldo after a bad year 😂😂😂 — Bar_Sark 🇳🇬💙❤ (@iamhokayscene) January 15, 2020

"Đội hình 4-2-4 chỉ để đưa Ronaldo vào sau khi anh ta đã có một năm thi đấu tồi tệ."

You've changed the formation to 4-2-4 just to fit Ronaldo in... Corrupt Uefa again shows their Ronaldo bias. — Jan (@Jan12Pul) January 15, 2020

"Các anh đổi đội hình thành 4-2-4 chỉ nhằm mục đích nhồi nhét Ronaldo vào. UEFA đúng là tổ chức tham nhũng, lúc nào cũng bênh vực Ronaldo."

Is a joke? What Ronaldo is doing there? This UEFA is a gang of corrupt and it will never change. I hope the others good players are playing tennis — Pierrosdinho (@Pierrosdinho2) January 15, 2020

"Đây là trò đùa sao? Ronaldo đang làm cái gì ở đây thế UEFA? Các cầu thủ khác đi chơi tennis hết rồi sao?"

What's the point in voting if you're going to drop Kante for Ronaldo, despite him getting more votes? Completely rigged, should be some kind of law against it! — Rip (@Rip79) January 16, 2020

"Cuộc bầu chọn được tổ chức để làm gì khi đằng nào Kante dù có nhiều phiếu hơn thì cũng bị đẩy ra để đưa Ronaldo vào?"

Nói về quyết định đưa Ronaldo vào Đội hình tiêu biểu, người phát ngôn của UEFA mới đây cũng đã lên tiếng khẳng định: "Danh sách của năm nay dựa trên những màn trình diễn của cầu thủ ở các giải đấu do UEFA tổ chức."

"Vì vậy, trong đây đã có 5 cầu thủ vô địch ở UEFA và 4 cầu thủ xuất hiện ở trận chung kết (trong đó có 1 nhà vô địch). Sơ đồ chiến thuật cũng được thay đổi và năm nay không phải ngoại lệ."