U23 Việt Nam: Huỳnh Tấn Sinh tiếc nuối, gọi VCK U23 châu Á là 'vị chát' của tuổi trẻ

Khép lại giải đấu cuối cùng của tuổi trẻ . Nếm đc vị chát cũng là lúc nhận ra bản thân phải chỉnh sửa những gì và cố gắng hơn nữa . Cảm ơn tất cả mn luôn ủng hộ u23vn . VIETNAMVIETNAM 🇻🇳

A post shared by Huỳnh Tấn Sinh (@tansinh03) on Jan 16, 2020 at 11:20am PST