U23 Trung Quốc bị loại sớm ở U23 châu Á 2020: HLV trưởng mất ngủ, cầu thủ viết kiểm điểm 3000 chữ

Nhận được kì vọng và đầu tư không ít từ LĐBĐ nước nhà, song U23 đã thi đấu khá thất vọng tại giải U23 châu Á 2020. Họ toàn thua ba trận, đứng cuối bảng C và chấp nhận rời với 0 điểm vỏn vẹn.

lẽ ra có thể kiếm được một điểm ở trận cuối gặp . Tuy nhiên trong một pha tranh bóng ở phút 87, trung vệ Zhu Chenjie đã phá hỏng nỗ lực của toàn đội khi phạm lỗi trong vòng 16m50. Phạt đền! Và Iran đã không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn để giành chiến thắng tối thiểu.

Tay trắng rời giải, cầu thủ Trung Quốc đối mặt với loạt chỉ trích từ khán giả nhà. Áp lực này thậm chí đã đến sau khi đội toàn thua hai trận đầu.

Sau ngày về nước, Huang Zhengyu - cầu thủ gây ấn tượng mạnh với khán giả châu Á với hình ảnh bật khóc sau trận thua Iran - đã chia sẻ câu chuyện đầy bi hài về HLV Hao Wei và tập thể đội bóng nước nhà.

“HLV đã chịu nhiều áp lực. Nhưng ông ấy không mang cảm giác đó đến cho các cầu thủ. Ông ấy muốn chúng tôi được thoải mái nhất có thể”.

“Sự ổn định là điều cực kỳ quan trọng khi thi đấu tại một giải như U23 châu Á. Trận đầu gặp Hàn Quốc, chúng tôi đã bị đánh bại phút 93. Tối đó, Hao Wei đã không thể ngủ được. Ông ấy cũng mất ngủ khi đội thua Iran trận cuối”.

“Sau trận đấu đó, các cầu thủ được yêu cầu viết kiểm điểm 3.000 chữ để nộp cho ban huấn luyện. Bản báo cáo này chỉ nói về hai trận đầu tiên mà thôi. Còn trận thứ ba sẽ nộp trước Tết Nguyên đán”, Huang kể chuyện khó tin.

Huang Zhengyu là một trong những thành viên nòng cốt của U23 Trung Quốc. được gọi lên đội tuyển trẻ nước này từ năm 2017.

Trước khi được điền tên tham dự U23 châu Á trên đất Thái, tiền vệ sinh năm 1997 đã góp mặt ở mọi chuyến tập huấn lớn nhỏ cùng đội dự tuyển tại Hà Bắc, Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu cho đến Hải Khẩu...

Trung Quốc đã chuẩn bị cho giải đấu với nhiều kì vọng. Mặc dù vậy, việc phải nằm chung bảng với ba ứng viên vô địch gồm Iran, Uzbekistan và Hàn Quốc đã khiến cơ hội của họ bị thu hẹp đáng kể. Ngay sau thất bại ở trận mở màn, toàn đội đã phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề.

HLV Hao Wei thậm chí đã phải khuyên học trò không nên đọc tin tức trên Internet. Chiến lược gia 43 tuổi khẳng định, chỉ cần các cầu thủ chơi hết sức mình, họ không cần phải lăn tăn bất cứ điều gì. Người thế chỗ tiền bối Guus Hiddink chỉ không đồng tình khi cầu thủ không dốc sức mà thôi.

Theo Huang Zhengyu, ông thầy trẻ là một người có tài. Dưới bàn tay nhào nặn của Hao Wei, cầu thủ trưởng thành từ Guangzhou R&F đã tiến bộ đáng kể. "Trong quá khứ, với hậu quả từ các chấn thương cũng như tính cách cá nhân, tôi nghĩ mình không phải là một người quyết đoán cho lắm".

