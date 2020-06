Vì sao 80% tuyển thủ U19 Việt Nam không được dự U19 Quốc gia?

Chiến lược gia người Pháp không hài lòng với thể thức giải U19 Quốc gia năm nay khi hàng loạt đội mạnh không thể góp mặt vì điều lệ bất hợp lí.

HLV Philippe Troussier thất vọng khi chứng kiến các trận đấu thiếu chuyên môn ở giải U19 Quốc gia 2020. Ông cho rằng thể thức thi đấu bất hợp lí ở vòng loại đã khiến những đội bóng tốt nhất không thể góp mặt ở VCK.

Vòng loại giải U19 Quốc gia 2020 quy tựu 25 đội tham dự và được chia thành 5 bảng với số lượng đội không tương đồng, tùy thuộc khu vực địa lí.

Theo điều lệ, chỉ 5 đội đứng đầu 5 bảng cùng 3 đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất được quyền tham dự VCK. Điều này khiến cuộc tranh đua trở nên khốc liệt, đặc biệt ở những bảng có nhiều đội mạnh như bảng A, nơi có sự góp mặt của PVF (cũng là chủ nhà giải đấu), Viettel hay Hà Nội.

Do bảng D chỉ có 4 đội nên xếp hạng các bảng sẽ chỉ tính kết quả thi đấu của 4 đội dẫn đầu với nhau. Vì lý do này, Viettel và Hà Nội vô tình bị loại oan mạng, do không cạnh tranh được về chỉ số phụ so với các đội khác.

Điều này khiến HLV Troussier khá thất vọng. Bởi ông kì vọng được nhìn thấy những cái tên tốt nhất chinh chiến ở VCK. Ông thầy người bày tỏ với Zing về sự "kỳ lạ" của giải năm nay: "Bạn biết tại sao nó kỳ lạ không?".

"Bởi vì bản thân giải đấu này đã kỳ lạ khi những cầu thủ tốt nhất lại không vào VCK. Những cầu thủ này chơi cho các đội Hà Nội, Viettel, Thanh Hoá. Thể thức thi đấu này khiến 80% tuyển thủ Quốc gia của tôi bị loại".

"Khi tôi chứng kiến trình độ chuyên môn của trận đấu giữa U19 TP.HCM và U19 An Giang, tôi vô cùng thất vọng khi nghĩ mình có thể phải tuyển quân từ những đội như vậy", thuyền trưởng U19 tỏ ra ngao ngán.

"Thật khủng khiếp khi những đội xứng đáng lại không thể vào vòng chung kết như Hà Nội, Viettel. Viettel giành tới 22 điểm tại vòng loại, vậy mà họ lại không thể vào vòng chung kết? Quá tệ!", ông Troussier nói thêm.

Để đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả cầu thủ, HLV Troussier quyết định chia nhỏ các đợt tập trung đội tuyển U19 Việt Nam thành nhiều đợt. Đợt đầu, ông gọi tên hàng loạt cầu thủ ở các đội không dự VCK. Tiếp đó, ông điều chỉnh và bổ sung thêm một số nhân tố đến từ các đội đã bị loại ở VCK.

"Tôi vẫn quyết định gọi các cầu thủ bị loại bởi nhiều người trong số họ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi muốn trao cơ hội cho họ để không bỏ sót bất kỳ tài nguyên nào, muốn gửi thông điệp rằng các em vẫn có tiềm năng cho dù gặp thất bại ở một giải đấu như thế này", cựu HLV tuyển Nhật lý giải.

Chuẩn bị cho giải U19 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 10 năm nay, HLV Troussier lên kế hoạch tập trung khoảng 150 cầu thủ (với năm sinh từ 2001 đến 2004) để kiểm tra khả năng. Sở dĩ phải gọi số lượng lớn như vậy là vì ban huấn luyện cần sự chuẩn bị tương lai lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Đó không chỉ là giải đấu trẻ khu vực sắp tới mà còn là SEA Games 31, vòng loại Olympic 2024 và xa hơn là kế hoạch hướng tới World Cup 2026.