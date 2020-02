Twitter của Barcelona thêm một lần bị hack, đăng tin... chiêu mộ Neymar

Chiều thứ Bảy (giờ địa phương), tức không lâu sau chiến thắng trước tại , trang Twitter của đã thêm một lần bị hacker tấn công và đăng tải những thông tin gây sốc.

Các cấp độ của CLB Barca, bao gồm cả lò đào tạo trẻ La Masia đều có tài khoản MXH với nhiều ngôn ngữ và đều đã bị các hacker "ghé thăm".

Lần này, nhóm hacker đã để lại lời nhắn trên trang Twitter chính thức của đội bóng: "Xin chào, chúng tôi là OurMine. Đây là lần thứ hai, dù bảo mật đã được cải thiện nhưng vẫn chưa được tối ưu hoá". Cuối đoạn tin nhắn, nhóm này còn để lại email và website để Barca có thể tiện... liên hệ và đặt hàng dịch vụ.

Tiếp đó, họ còn đăng tải thêm dòng Tweet: "Xin chào, chúng tôi là Ourmine. Ừ thì, chúng tôi đã đọc được vài tin nhắn mật và có vẻ như Neymar sắp trở lại rồi đó."

Chưa hết, một tấm ảnh Neymar trong màu áo Barca cũng được đăng tải kèm theo hai dấu hỏi chấm.

Hiện tại, đội bóng chủ sân Camp Nou đã lấy lại được tài khoản còn các bài đăng nói trên đều đã bị xoá đi. Một tuyên bố chính thức được đưa ra:

"Các tài khoản Twitter của FC Barcelona đã bị hack, đó là lý do tại sao các tin nhắn từ bên ngoài CLB của chúng tôi đã xuất hiện. Tất cả đã được báo cáo và bị xóa đi. Các tweet này được thực hiện thông qua một công cụ của bên thứ ba để phân tích dữ liệu."

"FC Barcelona sẽ tiến hành kiểm tra an ninh mạng và sẽ xem xét tất cả các giao thức và liên kết với các công cụ của bên thứ ba, nhằm tránh các sự cố và đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho các thành viên và người hâm mộ của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà tình huống này có thể gây ra."

