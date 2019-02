Từ người hùng thành con số không: CĐV MU chán nản với chiếc thẻ đỏ của Pogba

Paul Pogba chính là cầu thủ hay nhất của Manchester United dưới thời HLV le Gunnar Solskjaer khi giúp đội bóng này có được chuỗi 11 trận bất bại. Tuy nhiên, anh từ người hùng trở thành con số không trong trận đấu với PSG ở Champions League khi nhận thẻ đỏ một cách quá vô duyên.

MU đã có phần lấn lướt hơn PSG trong hiệp một tại Old Trafford và đã có thể mở tỉ số nếu các cầu thủ của họ tận dụng tốt các cơ hội của mình. Sang hiệp hai, đội khách bắt đầu bung sức khi tấn công dồn dập và đã có bàn thắng nhờ công của Presnel Kimpembe.

Kylian Mbappe nâng tỉ số lên 2-0 chỉ ít phút sau đó và MU gần như bất lực để chống đỡ sức mạnh tấn công của PSG. Ngôi sao sáng nhất của họ là Pogba gần như mất dạng trước hàng tiền vệ đối phương. Chẳng những vậy, anh còn phải nhận thẻ đỏ với một pha phạm lỗi quá thô bạo với Dani Alves.

Với việc bị treo giò, anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân đến Paris. Mất Pogba, cơ hội để MU đi tiếp gần như rất thấp. Chính vì vậy, tiền vệ người Pháp đã phải chịu không ít chỉ trích nặng nề từ CĐV trên MXH.

Look at Lukaku when he hears Pogba’s getting a red card 🤣 pic.twitter.com/44oRpFiuhM

Hãy nhìn cái vẻ mặt của Lukaku khi Pogba lĩnh thẻ đỏ kìa

Pogba lĩnh thẻ đỏ, MU thua 2-0... Tôi quá đủ chán rồi

Từ người hùng thành con số không rồi Pogba

How strange that Pogba goes missing against PSG but yet was "world class" against Fulham, Cardiff, Huddersfield, Brighton, Burnley and Reading 😂😂 Strange that... 🤔