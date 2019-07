Trước thềm đại chiến với Brazil, cầu thủ Argentina mất ngủ vì pháo hoa giữa đêm khuya

Trước thềm trận đại chiến với tại bán kết Copa America 2019, các cầu thủ lại có một phen mất ăn mất ngủ khi các fan cuồng của Selecao đốt hàng loạt quả pháo hoa ngay gần khách sạn Radisson Blu Savassi, nơi Lionel Messi và các đồng đội đang nghỉ ngơi.

Hàng loạt tiếng động lớn đã vang lên ở thời điểm 1h15' đêm (giờ địa phương). Bên cạnh đó, nhiều người còn khẳng định đã có 3 đợt pháo hoa liên tiếp được kích nổ.

In the early hours of the morning, Brazilian fans detonated bombs of rumble and fireworks meters from the hotel of the Argentine National Team. They also report that the alarms of the rooms rang at 6 in the morning waking up players and CT. pic.twitter.com/Yn1Cp68dRN