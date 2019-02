Trước Kepa, Messi cũng từng làm trái lệnh HLV - Nhưng... chẳng ai dám mắng!

Vụ việc thủ thành Kepa Arrizabalaga công khai "bật" HLV Maurizio Sarri đang là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất, bởi sự nhạy cảm mà nó mang lại. Chưa nói đến chuyện phòng thay đồ Chelsea đang bất ổn ra sao, hành động nói trên của người gác đền 24 tuổi phần nào đã khiến The Blues thua trong loạt đấu súng trước Manchester City.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ từ chối quyết định thay người.. Bốn năm về trước tại La Liga, Lionel Messi cũng từng làm trái lệnh HLV Luis Enrique khi không chịu ra sân, dù đội nhà đang dẫn trước đối thủ Eibar với tỉ số 3-0.

No one cared when Messi refused to come off. Standards. pic.twitter.com/C8iBH2pqYH