TRỰC TIẾP VTV6 U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Link xem U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giải U23 châu Á 2020

Cục diện tại bảng D đang trở nên hết sức khó khăn cho U23 Việt Nam sau khi lượt trận thứ nhì khép lại. "Binh đoàn Rồng vàng" đang có trong tay hai điểm vỏn vẹn. Trận cuối gặp Triều Tiên, việc giành chiến thắng là điều bắt buộc song cũng chưa phải điều kiện đủ để giúp toàn đội bước tiếp vào tứ kết.

Chia sẻ trước thềm trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận hoàn cảnh éo leo của cuộc chơi, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng ở các học trò trước giờ G.

"Đó là luật và chúng tôi chỉ có thể chấp nhận. Thật không may khi phải rơi vào hoàn cảnh này chỉ sau hai trận đấu. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Jordan, nhưng sau cùng chỉ tìm được kết quả hòa", ông Park nói.

Chiến lược gia người đề cập thêm về vấn đề lực lượng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020: "Chúng tôi hướng đến giải đấu với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Nhiều người chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Điều này tạo ra thách thức về tinh thần cho các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị".

Ở hai trận đầu tiên tại bảng D, U23 Việt Nam cầm hòa Jordan và UAE với cùng tỷ số hòa 0-0. Nhìn nhận về 180 phút đã qua, ông Park nói:

"Ưu tiên số một là không để thủng lưới trong hiệp một hoặc 60 phút đầu trận. Chúng tôi hiểu rõ sẽ khó khăn ra sao cho các cầu thủ nếu phải thi đấu trong cảnh bị dẫn trước. Cần đảm bảo không bị thủng lưới và chúng tôi có thể tấn công trong 30 phút cuối trận. Thật tiếc vì chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội".

"Gặp Triều Tiên, chúng tôi sẽ chịu ít áp lực hơn, vì vậy đội có thể chơi tấn công và cố gắng đạt kết quả tốt, bất kể điều gì xảy ra ở trận cùng giờ".

Về phần mình, HLV Ri Yu-il nhận định trận đấu cuối với Việt Nam là cơ hội lí tưởng để họ hoàn thiện và sửa chữa các sai lầm đã xảy ra ở 2 trận vừa qua.

"Trước giải, chúng tôi tự tin về khả năng vượt qua vòng bảng. Nhưng trong bóng đá. mọi thứ đều có thể xảy ra. Bạn không thể đoán trước điều gì"

"Chúng tôi thúc thủ hai trận ở vòng bảng và toàn đội đã rút ra được nhiều bài học từ các sai lầm mắc phải. Chúng tôi cố gắng đạt kết quả tốt hơn khi gặp Việt Nam", chiến lược gia trẻ nhất giải U23 châu Á chia sẻ.

