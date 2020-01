TRỰC TIẾP VTV6 U23 Việt Nam vs U23 Jordan. Link xem U23 Việt Nam vs U23 Jordan. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem VTV6. Giải U20 châu Á 2020

Link xem trực tiếp U23 vs U23 Jordan: (Trực tiếp trên kênh VTV6 - TẠI ĐÂY - lúc 20h15 ngày 13/1)

Với việc U23 - nước chủ nhà Thế vận hội mùa Hè 2020 - chính thức chia tay giải U23 châu Á sau lượt trận tối qua, U23 Việt Nam bắt buộc phải giành một vị trí trong ba thứ hạng đầu tại giải nếu muốn dự Olympic.

Tại bảng D, đoàn quân của HLV Park Hang-seo nằm cùng , Triều Tiên và Jordan. Ở trận ra quân, binh đoàn áo đỏ cầm hòa UAE 0-0. Trong khi Jordan đánh bại Triều Tiên với tỷ số 2-1 và tạm xếp đầu với ba điểm.

Mới chỉ có một điểm, U23 Việt Nam đang chịu áp lực chiến thắng rất lớn. Thêm một kết quả hòa hoặc sẩy chân trước đại diện Tây Á, cơ hội lọt vào vòng knock-out sẽ trở nên vô cùng khó khăn với "Những chiến binh Sao vàng".

Ở cuộc đối đầu tại Chang Arena tối nay, U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của Hồ Tấn Tài sau án treo giò. Trận ra quân, cánh phải được giao cho cầu thủ 20 tuổi Bùi Hoàng Việt (vốn sở trường là một trung vệ), và anh này đã để lại nhiều nỗi lo cho ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.

Với việc chơi không tốt trước U23 UAE, trung vệ Tấn Sinh rất có thể sẽ bị thay thế bởi cựu binh Đình Trọng. Nếu điều này xảy ra, bộ ba đá thấp nhất từ phải sang trái sẽ là Thành Chung, Đình Trọng va Ngọc Bảo. Còn trong khung gỗ, Bùi Tiến Dũng sáng cửa bắt chính, sau khi có 90 phút an toàn.

Trục giữa sẽ được quán xuyến bởi Đức Chiến, Quang Hải và Hoàng Đức. Hai cánh có thể là Hồ Tấn Tài - Thanh Thịnh. Còn hàng công sẽ là Đức Chinh - Tiến Linh. Với lực lượng này, U23 Việt Nam có thể cơ động chuyển đổi sơ đồ từ 3-5-2 sang 3-4-3 hoặc thậm chí 5-4-1 tùy theo diễn biến.

Ở trận đấu trước đó, U23 Triều Tiên - đội đang có ít lợi thế nhất ở bảng D - sẽ chạm trán U23 UAE. Nếu đánh bại thành công đại diện Đông Á, U23 UAE sẽ phủ áp lực cực lớn đến cuộc so tài sau đó giữa Việt Nam và Jordan.

