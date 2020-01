TRỰC TIẾP VTV6 U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc. Link xem U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc. Xem trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giải U23 châu Á 202

Link xem trực tiếp U23 vs U23 Syria: TẠI ĐÂY (20h15 ngày 12/1 trên VTV5)

Tóm tắt diễn biến trận đấu:

Với quyết tâm đoạt vé vào vòng 16 đội, U23 Uzbekistan chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. 20 phút đầu trận chứng kiến một loạt tình huống hãm thành đến từ những chiếc áo trắng. Phút thứ 7, Azizjon Ganiev đá phạt bị thủ môn Chen Wei đẩy ra và Khusniddin Alikulov lao vào đá bồi thành bàn. Dù vậy, sau khi nhận sự hỗ trợ từ VAR, trọng tài xác định không có bàn thắng do lỗi việt vị.

Xuyên suốt hiệp 1, U23 Uzbekistan chiếm quyền kiểm soát và tạo ra nhiều cơ hội đe dọa khung thành . Dù vậy, họ cũng phải chờ đến phút cuối cùng trước thềm giờ nghỉ, mới tìm được bàn khai thông bế tắc.

Phút 45, Oybek Bozorov đi bóng lắt léo trong khu cấm làm vặn sườn hậu vệ , theo quán tính anh này dùng chân ngán ngã đối thủ và trọng tài chính lập tức chỉ tay vào 11m. Không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng, đội trưởng Kobilov dứt điểm lạnh lùng, giúp U23 Uzbekistan vượt lên dẫn 1-0.

Đáng chú ý, ở trận gặp U23 hôm ra quân, đội tuyển Trung Á cũng mở tỷ số theo cách tương tự với cùng mốc thời gian và chủ nhân bàn thắng.

(Liên tục cập nhật...)

Thông tin trước trận:

⌛️ With a stoppage time winner from Lee Dong-jun Korea Republic🇰🇷 go 🔝 of #AFCU23 Group C. pic.twitter.com/zgE9tqefMK