Link xem U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (Trực tiếp kênh VTV6 lúc 17h15 ngày 13/1)

Thông tin trước trận:

Trong ngày ra quân, nếu như U23 UAE cầm hòa U23 trong trận cầu không bàn thắng, thì U23 Triều Tiên bại trận 1-2 trước U23 Jordan.

Trận thua trong ngày mở màn bảng D khiến đại diện Đông Á bị đẩy vào thế khó. Nếu không thể giành chiến thắng, thầy trò HLV Ri Yu-il sẽ đối diện nguy cơ rất lớn phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Ở trận đấu sau đó ba giờ đồng hồ, U23 Việt Nam chạm trán U23 Jordan. Đây cũng là 90 phút hứa hẹn mang đến gay cấn, kịch tính cho người hâm mộ. Bởi đội thắng trong cuộc so tài này, sẽ có cơ hội lớn để đi tiếp.

