TRỰC TIẾP VTV6 U23 Hàn Quốc vs U23 Iran. Link xem U23 Hàn Quốc vs U23 Iran. Xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Iran. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giải U23 châu Á 2020

AFC

Sau thắng lợi nghẹt thở trước U23 Trung Quốc hôm ra quân, U23 Hàn Quốc bước vào thử thách thử nhì tại bảng C gặp U23 Iran.