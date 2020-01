HIGHLIGHTS U23 Australia 1-0 U23 Uzbekistan: U23 Australia đá bại Uzbekistan, giành hạng Ba U23 châu Á 2020

Bàn thắng duy nhất của D'Agostino ở đầu hiệp 2 giúp U23 Australia đá bại U23 Uzbekistan để giành hạng Ba U23 châu Á 2020.

Tóm tắt diễn biến trận đấu:

Tối 25/1, U23 Uzbekistan và U23 Australia bước vào trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2020 trên sân Rajamangala (Bangkok, ).

Trận đấu được kì vọng mang đến sự kịch tính, hấp dẫn trong xuyên suốt 90 phút. Bởi đây được xem là cơ hội cuối để hai đội giành vé dự Olympic.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức triển khai tấn công và tạo dựng các cơ hội đáng chú ý đầu tiên.

U23 Australia làm rung mành lưới của Nematov ngay phút thứ 4. Song trọng tài Mohammed Abdulla từ chối công nhận do D'Agostino đã phạm lỗi với thủ thành Uzbekistan trong pha bật cao tranh bóng trước đó.

Đội bóng Trung Á phản đòn liền sau đó với hai cơ hội ngon ăn đến từ mũi tấn công cánh phải Djasur Yakhshiboev - người từng vô địch phiên bản 2018.

Chân sút số 9 sở hữu tốc độ, sự nhanh nhẹn và lắt léo. thường xuyên đột phá từ cánh vào trung lộ rồi tung ra các pha dứt điểm rất khó chịu.

Uzbekistan càng chơi càng tự tin. Nửa sau hiệp một, họ chiến quyền kiểm soát thế trận, kiểm soát bóng 56% và tung ra đến 8 cú sút (so với 1 của đối thủ).

Dẫu vậy, việc thiếu may mắn và chút sắc bén trong các pha dứt điểm cuối, khiến đội bóng áo trắng vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

45 phút đầu tiên khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Cơ hội đang được mở rộng cho cả hai đội trong phần thời gian còn lại.

Sau giờ nghỉ, U23 Australia đã trở lại đấy hứng khởi. Ngay phút thứ nhì của hiệp 2, mành lưới của Uzbekistan đã bị rung lên. Người ghi bàn chính là D'Agostino - người bị trọng tài từ chối bàn thắng ở phút thứ 4.

Tiền đạo số 15 đi bóng xuyên thẳng vào khu cấm đối thủ, loại bỏ hai chiếc áo xanh, trước khi dứt điểm vào góc phải khung thành, mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Uzbekistan có một chút mất bình tĩnh và phải trả giá. Phút 59, Oybek Bozorov phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ còn 10 người, HLV Ljubinko Drulovic lập tức điều chỉnh nhân sự. Mirjakhon Mirakhmadov được rút ra nghỉ, Sharof Mukhitdinov vào sân.

Dẫu vậy, việc thi đấu thiếu người cùng nền tảng thể lực suy giảm (sau hơn hai tuần thi đấu liên tục) khiến đại diện Trung Á không thể tìm được bất kì cơ hội đáng kể nào trong phần thời gian còn lại. Ngược lại, họ còn đôi lần suýt để cho Australia tấn công và xuyên thủng mành lưới.

Chung cuộc, U23 Australia giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, Olyroos giành hạng Ba U23 châu Á 2020 và chiếm suất dự Olympic Tokyo cùng và .