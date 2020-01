TRỰC TIẾP VTV6 U23 Australia vs U23 Syria. Link xem U23 Australia vs U23 Syria. Xem trực tiếp U23 Australia vs U23 Syria. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem VTV6. Giải U23 châu Á 2020.

AFC

Syria rất muốn giành chiến thắng trước Australia để lần đầu đoạt vé vào bán kết U23 châu Á và đồng thời trả món nợ thua trận ở vòng loại World Cup.