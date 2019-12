Xem trực tiếp U22 Việt Nam - U22 Campuchia kênh nào?

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ còn cách chiếc huy chương vàng SEA Games vỏn vẹn 180 phút, và thử thách đầu tiên của họ sẽ là U22 Campuchia.

Link xem U22 vs U22 Campuchia: TẠI ĐÂY (19h00 ngày 7/12 trên kênh VTV6)

Trận bán kết thứ nhì tại SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (7/12) trên SVĐ Rizal Memorial.

Cuộc đối đầu hấp dẫn này sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV6, VTV5 Tây Nguyên, VTC1, VTC3 và K+PM. Ngoài ra, người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu này trên các trang web của VTV (TẠI ĐÂY), các ứng dụng di động như VTV Go, VTC Now hay các hạ tầng của Next Sports trên Youtube.