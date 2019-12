TRỰC TIẾP VTV6 U22 Campuchia vs U22 Malaysia. Link xem U22 Campuchia vs U22 Malaysia. Xem trực tiếp U22 Campuchia vs U22 Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem VTV6. SEA Games 30

Cambodia Football

Cuộc đối đầu giữa U22 Campuchia và U22 Malaysia hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi hai đội đều có cơ hội đoạt vé vào bán kết.