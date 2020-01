TRỰC TIẾP VTV5 U23 UAE vs U23 Jordan. Link xem U23 UAE vs U23 Jordan. Xem trực tiếp U23 UAE vs U23 Jordan. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giải U23 châu Á 2020

Link xem trực tiếp U23 vs U23 Triều Tiên: TẠI ĐÂY (20h15 ngày 16/1 trên kênh VTV6)

Sau trận thắng quan trọng 2-0 trước Triều Tiên, U23 UAE đang rất hứng khởi hướng đến cuộc đối đầu cuối cùng tại bảng D gặp Jordan.

UAE hiện đang có 4 điểm sau 2 trận và tạm dẫn đầu. Chỉ cần thêm một kết quả hòa, đội bóng có biệt danh The Whites sẽ đoạt vé đi tiếp.

Chia sẻ với trang chủ AFC, HLV Maciej Skorza tiết lộ các ngày qua đội bóng của ông đang tập trung vào việc hồi phục.

🇦🇪🔝 UAE's win earlier today keeps them in first place in Group D, with Jordan and Vietnam unable to dislodge them due to their goalless stalemate.



Still all to play for in Matchday Three! pic.twitter.com/jp2dHSTwXv