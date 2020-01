TRỰC TIẾP VTV5 U23 Trung Quốc vs U23 Iran. Link xem U23 Trung Quốc vs U23 Iran. Xem trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Iran. Xem VTV5. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giải U23 châu Á 2020

AFC

Chỉ có được một điểm sau 2 trận, U23 Iran bắt buộc phải giành chiến thắng với tỷ số cách biệt trước Trung Quốc và kì vọng điều may mắn sẽ tới...