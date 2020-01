TRỰC TIẾP VTV5 U23 Qatar vs U23 Saudi Arabia. Link xem U23 Qatar vs U23 Saudi Arabia. Xem trực tiếp U23 Qatar vs U23 Saudi Arabia. Xem VTV5. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giải U23 châu Á 2020

Link xem U23 vs U23 : TẠI ĐÂY (Trực tiếp VTV6 lúc 17h15 ngày 12/1)

Link xem U23 vs U23 : TẠI ĐÂY (Trực tiếp VTV5 lúc 17h15 ngày 12/1)

Tóm tắt diễn biến trận đấu:

Cuộc đối đầu giữa Saudi Arabia và mang tính quyết định với cơ hội đi tiếp với mỗi bên. Song 45 phút đầu trận lại diễn ra khá... chán chường. Saudi Arabia kiểm soát bóng nhỉnh hơn so với đối thủ, song hai đội chỉ có đúng... một cú sút trúng đích. Tỷ số 0-0 phản ánh chính xác cục diện trận đấu.

(Liên tục cập nhật...)

Thông tin trước trận:

Cùng giờ với trận U23 Hàn Quốc - U23 Iran là cuộc so tài giữa U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar. Tại bảng B, Saudi Arabia đang tạm xếp đầu sau thắng lợi 2-1 trước , còn Qatar bất ngờ bị Syria cầm hòa 2-2.

Late drama seemed to be the trend of the day ⏰ at #AFCU23



Qatar U23🇶🇦 🆚 Syria U23🇸🇾 ending in a draw earlier in the day with a late equaliser by Ahmad Dali 🇸🇾⚽️ and Saudi Arabia U23🇸🇦 go 🔝 of the table courtesy a penalty strike 🎯 by Abdulrahman Ghareeb 🤙🏽 pic.twitter.com/HpkUv6hjJQ