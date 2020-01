TRỰC TIẾP VTV5 U23 Nhật Bản vs U23 Syria. Link xem U23 Nhật Bản vs U23 Syria. Xem trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Syria. Xem VTV5. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giải U23 châu Á 2020

Link xem trực tiếp U23 vs U23 Syria: TẠI ĐÂY (20h15 ngày 12/1 trên VTV5)

Link xem trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quó: TẠI ĐÂY (20h15 ngày 12/1 trên VTV5)

Tóm tắt diễn biến trận đấu:

(Liên tục cập nhật...)

Thông tin trước trận:

Trong trận đấu mở màn bảng B, U23 Syria gây bất ngờ khi cầm hòa U23 2-2 sau khi đã bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 22 phút đầu. Một điểm quý giá này tiếp thêm hi vọng rất lớn cho đoàn quân của HLV Ayman Hakeem trong việc cạnh tranh một chiếc vé đi tiếp. Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó không lâu, U23 Nhật Bản bất ngờ sẩy chân 1-2 trước U23 .

Late drama seemed to be the trend of the day ⏰ at #AFCU23



U23🇶🇦 🆚 Syria U23🇸🇾 ending in a draw earlier in the day with a late equaliser by Ahmad Dali 🇸🇾⚽️ and Saudi Arabia U23🇸🇦 go 🔝 of the table courtesy a penalty strike 🎯 by Abdulrahman Ghareeb 🤙🏽 pic.twitter.com/HpkUv6hjJQ