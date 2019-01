TRỰC TIẾP VTV5 Kyrgyzstan vs Philippines. Trực tiếp bóng đá hôm nay. (20h30 ngày 16/01)

Xem VTV5. Kyrgyzstan vs Philippines. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Link xem trực tiếp Kyrgyzstan vs Philippines. Asian 2019. Truc tiep bong da VTV5.

LINK XEM TRỰC TIẾP VTV5 TRẬN KYRGYZSTAN VS PHILIPPINES LÚC 20H30 NGÀY 16/01

Link xem VTV5: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Tường thuật diễn biến

- Phút 1: Trận đấu đã bắt đầu! Phillippines là đội giao bóng.

Đội hình xuất phát

+ ĐT Kyrgyzstan: Kadyrbekov, Zhyrgalbek, Yusupov, Kozubaev, Kichin, Sagynbaev, Israilov, Bernhardt, Musabekov, Murzaev, Lux

+ ĐT Philippines: Falkesgaard, Palla, Woodland, A. Reed, A. Silva, D. Sato, Reichelt, Manuel Ott, Schrock, Ingreso, Patino.

Thông tin trước trận

Sau 2 trận toàn thua ở vòng bảng trước các đội Hàn Quốc và Trung Quốc, cả Philippines lẫn Kyrgyzstan lúc này đều đang có 0 điểm. Những tưởng cơ hội vượt qua vòng bảng Asian Cup đã khép lại với mỗi đội thế nhưng nếu có thể giành được chiến thắng trong trận đấu tối nay (16/1), một trong hai đội vẫn có quyền đi tiếp vào vòng 1/8.

Philippines của HLV Eriksson vẫn còn cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2019.

Ở bảng C thời điểm hiện tại, Kyrgyzstan đang xếp trên Philippines do có hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn 2 bàn. Mặt khác, Kyrgyzstan đang nắm chút lợi thế khi tạm xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 tại Asian Cup 2019 do đang hơn Oman về chỉ số phụ. (thẻ phạt)

Dẫu vậy, việc giành được 1 điểm là chưa thể đủ để đảm bảo cho 1 suất vé vớt trong trường hợp của Kyrgyzstan và cả Philippines. 1 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thôi đồng nghĩa với việc cả hai đội sẽ dắt tay nhau về nước.

Đánh giá về đẳng cấp và trình độ. Rõ ràng khi nhìn vào màn trình diễn của hai đội trong hai trận đấu đã qua của bảng C có thể thấy đây là một trận cầu khá cân sức.