TRỰC TIẾP VTC3 BÓNG ĐÁ TV ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam. Link xem ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam. VTC3. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Giao hữu ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam.

Công Dụng

GOAL tường thuật những diễn biến chính của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam diễn ra vào lúc 17h00 ngày 23/12 trên SVĐ Việt Trì.