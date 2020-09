TRỰC TIẾP Tottenham vs Everton: Học trò sẵn sàng thắng 'xấu xí' vì HLV Mourinho

Đội trưởng Hugo Lloris cho biết, các cầu thủ Tottenham không ngần ngại "chơi xấu" để mang về những chiến thắng cho HLV Jose Mourinho.

Loạt phim tài liệu All or Nothing: Hotspur đã tiết lộ một câu chuyện bất ngờ trong nội đội bóng, khi HLV Jose Mourinho mắng các học trò vì chơi... quá đẹp trên sân.

Khi được hỏi trong buổi phỏng vấn mới đây, đội trưởng Hugo Lloris cho biết anh đồng tình với Người đặc biệt. Thủ môn 33 tuổi tin rằng nhà cầm quân người đã mang đến những thay đổi tích cực cho Spurs, bao gồm cả việc cần "chơi xấu" để mang chiến thắng về cho đội nhà.

Lloris nói với Guardian:

“Điều này có thể đúng trong bóng đá, đôi khi bạn phải biết cách giành chiến thắng theo một cách xấu xí. Bạn không cần lúc nào cũng chơi tuyệt hay để thắng, bạn chỉ cần biết cách để thắng. Đặc biệt là vào một ngày xấu trời, nó sẽ giúp bạn tìm đến chiến thắng. Điều đó không có nghĩa bạn là một chàng trai tồi bên ngoài sân cỏ. Nhưng khi vào sân, bạn phải làm tất cả những gì có thể. Bạn phải dùng cả những mánh khóe để được nếm trải cảm giác chiến thắng. Khi chiến thắng với tinh thần ấy, bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bạn vẫn cần tài năng, tinh thần đồng đội và những thứ cơ bản khác, nhưng đôi khi như vậy là chưa đủ. HLV trưởng đang cố truyền khao khát chiến thắng cho toàn đội, đó là điều mà tất cả chúng tôi phải thấm nhuần".

Nhà vô địch World Cup 2018 sẽ cùng các đồng đội bước vào trận đấu đầu tiên của Ngoại hạng mùa giải 2020/21 khi đối đầu với vào lúc 22h30 ngày 13/9 (giờ ). Trận đấu được trực tiếp trên kênh K+PM.