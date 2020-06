TRỰC TIẾP THỂ THAO TIN TỨC HD Quảng Nam vs Thanh Hóa. Link xem Quảng Nam vs Thanh Hóa. Xem trực tiếp Quảng Nam vs Thanh Hóa. Xem THỂ THAO TIN TỨC HD. Trực tiếp bóng đá hôm nay. V.League 2020

Hồng Phú

Trận đấu trên sân Tam Kỳ diễn ra vào 17h00 chiều nay (6/6) giữa Quảng Nam và Thanh Hóa được đánh giá là cuộc đối đầu khá cân tài cân sức.