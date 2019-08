Dẫu vậy, thách thức của ở vòng 1 này là không hề dễ dàng. Dù đưa về nhiều tân binh chất lượng như Nicolas Pepe hay David Luiz, nhưng nhìn tổng quan, Pháo thủ đang có ít nhất 6 bệnh binh (trong đó có 2 tân binh) trong đội hình.

Ngoài ra, việc hai trụ cột Mesut Oezil và Sead Kolasinac không thể góp mặt vì lý do an toàn liên quan đến một vụ cướp ô tô, những quân bài khả dĩ còn lại trong tay của HLv Unai Emery là không quá nhiều.

Màn chạy đà của Arsenal cho mùa giải mới là không thuận lợi, khi thất bại 3/5 trận gần nhất và đó đều là những trận thua ngược. Bên cạnh đó, sân khách cũng là một yếu tố đang ám ảnh Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 7/18 trận làm khách ở Premier League 2018-19.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle cũng chưa hề ổn định sau khi thực hiện nhiều sự thay đổi trong mùa Hè vừa qua. Chiến lược gia quen thuộc Steve Bruce đã đến để thay thế Rafa Benitez, và Chích Chòe cũng chào đón nhiều tân binh như người ngũ Andy Carroll, Joelington hay số 10 mới Allan Saint-Maximin.

ICYMI: Steve Bruce named his 25-man squad for the 2019/20 @premierleague campaign earlier today.



The Magpies have also confirmed their squad numbers for the coming season. #NUFChttps://t.co/NO95pmURBL