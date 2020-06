TRỰC TIẾP Napoli vs Inter. Link xem Napoli vs Inter. Xem trực tiếp Napoli vs Inter. Xem trực tiếp Coppa Italia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Coppa Italia 2020

Getty

Với việc có được chiến thắng ngay trên sân khách tại trận lượt đi, Napoli chỉ cần một trận hòa là có thể giành quyền vào chơi tại trận chung kết.