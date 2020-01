TRỰC TIẾP Tranmere 0-3 MU: Maguire kiến tạo, Lingard ghi bàn thứ ba

GOAL tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Manchester United và Tranmere Rovers trong khuôn khổ vòng 4 Cúp FA.

Vòng 4 - 22h ngày 26/1: Tranmere Rovers - (TRỰC TIẾP FPT PLAY )

Things have settled down after a flurry of early goals, with United having the majority of possession.



Ten minutes to go until half-time...#MUFC pic.twitter.com/s4gzCgQJop — Manchester United (@ManUtd) January 26, 2020

34' Martial ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với cầu thủ mang áo số 24 bên phía chủ nhà, nhưng trọng tài đã không chỉ tay vào chấm 11m.

MU đang thi đấu lấn lướt trước đối thủ tới từ giải hạng ba .

An impressive opening from the Reds at Prenton Park 👍#MUFC pic.twitter.com/JxykOhSAlU — Manchester United (@ManUtd) January 26, 2020

26' Pereira thử vận may với một cú sút xa nhưng đã đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

19' Martial khống chế được bóng ở phía góc phải vòng cấm đối thủ rồi tung ra cú sút nhưng chưa chính xác.

16' VÀOOO!!! Từ sân nhà, Maguire dốc bóng lên gần vòng cấm rồi chuyền cho Lingard cứa lòng chân phải vào góc xa và mang về bàn thắng thứ ba.

13' VÀOOOO!!!! Dalot đi bóng kỹ thuật từ cánh phải, sau đó tung cú sút chéo góc tung lưới Tranmere.

10' VÀOOO!!! Maguire bất ngờ dâng cao, đột phá trước khi quặt bóng qua Perkins rồi tung cú sút khẽ chạm đầu Clarke. Bóng đổi hướng đi về cột xa khung thành khiến thủ môn của Tranmere bó tay.

9' Blackett-Taylor liên tục đột phá khiến hàng thủ MU phải vất vả giải nguy cho khung thành của Romero.

4' Jones nhận thẻ vàng sau pha cản phá đối với Ferrier.

1' Trận đấu bắt đầu! MU là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân:

+ MU: Romero, Dalot, Lindelof, Maguire, Jones, Shaw, Matic, Andreas, Lingard, Martial, Greenwood.

+ Tranmere: Davies, Caprice, Clarke, Monthe, Ridehalgh, Danns, Perkin, Morris, Jennings, Taylor, Ferrier.

👏 An unchanged starting 11 for Rovers today!



Kane Wilson replaces Sid Nelson on the bench. COME ON ROVERS! #TRFC #SWA #FACup pic.twitter.com/AObiRjbbDU — Tranmere Rovers FC (@TranmereRovers) January 26, 2020

Thông tin trước trận:

5 gần nhất trên mọi đấu trường, Manchester United đã thua đến 3. Gần nhất, họ để đánh bại trên sân nhà Old Trafford. Kết quả này khiến chiếc ghế của HLV Ole Gunnar Solskjaer lung lay dữ dội. Thêm một thất bại muối mặt, trước một đối thủ dưới cơ, sẽ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Chạm trán Tranmere Rovers - đội bóng đang chơi tại League One (tương đương giải hạng Ba nước Anh), được xem là thời cơ lí tưởng để Quỷ đỏ tìm được một chiến thắng, qua đó vực dậy tinh thần đang lao dốc.

Một chiến thắng sẽ giúp Solskjaer và học trò vớt vát chút ít niềm tin từ người hâm mộ

Tại giải League One hiện tại, đội chủ sân Prenton Park đang thi đấu vô cùng chật vật. Sau 25 vòng đấu, họ đang xếp thứ 21/23 đội. Trong 10 năm gần đây, Man United lại chưa từng bại trận trước đối thủ ở giải hạng dưới. Lần gặp nhau gần nhất, họ cũng đánh bại Tranmere với tỷ số đậm 5-0.

Dù đang có phong độ thi đấu bất ổn song nhìn chung thầy trò Solskjaer vẫn có cửa thắng cao hơn ở trận đấu lúc 22h00 tối nay (26/1).

Đội hình dự kiến:

Tranmere Rovers: Davies, Ridehalgh, Monthe, Nelson, Caprice, Perkins, Danns, Taylor, Jennings, Morris, Ferrier