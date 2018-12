MU 3-1 Huddersfield: Pogba lập cú đúp, Quỷ đỏ thắng trận thứ hai thời Solskjær

GOAL sẽ tường thuật trực tiếp diễn biến của trận đấu giữa MU vs Huddersfield tại vòng 19 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22h ngày 26/12.

Diễn biến trận đấu

- Phút 90+3: HẾT GIỜ! Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-1 cho chủ nhà MU! Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Quỷ đỏ sau khi thay tướng.

That's a wrap on the perfect late Christmas present from #MUFC! 🎁 #MUNHUD pic.twitter.com/B0D0haFNW6 — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018

- Phút 90: Hiệp hai có 3 phút bù giờ Tin Nổi Bật BẦU CHỌN: Đội hình tiêu biểu và HLV xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Cùng GOAL bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất AFF 2018

MU sa thải HLV Mourinho, ai là ứng viên sáng giá nhất cho "ghế nóng" ở Old Trafford?

MC lễ trao giải Quả bóng vàng nhận "tấn gạch đá" vì lời đề nghị khiếm nhã với nữ cầu thủ

- Phút 88: VÀO, VÀO, VÀO!!! MU 3-1 HUDDERSFIELD. Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Huddersfield cũng có bàn thắng cho riêng mình.

Từ quả đá phạt bên cánh trái, Mathias Jorgensen băng vào dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho đội khách.

88' GOAL #mufc 3-1 #htafc: @mzanka pulls one back!



He taps a Mounie header into the back of the net from a long free-kick.#MUNHUD (AT) pic.twitter.com/Dsb4YZ1nEZ — Huddersfield Town (@htafcdotcom) December 26, 2018

- Phút 85: KIỂM SOÁT TRẬN ĐẤU. Những phút cuối trận, MU chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo vệ khung thành đội nhà.

- Phút 78: LẠI VÀOOOOOOOOOOOOO RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Paul Pogba lại ghi tên mình lên bảng tỷ số với một cú dứt điểm từ xa cực kỳ lạnh lùng! Đó là dấu chấm hết cho hi vọng bám đuổi của đội khách, và đảm bảo chiến thắng cho Quỷ đỏ trong ngày hôm nay!

- Phút 69: Lại thêm một cơ hội nữa cho MU, khi Luke Shaw có cú dứt điểm táo bạo từ ngoài vùng cấm sau đường chuyền của Rashford. Bóng đi căng nhưng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn đội khách. Man Utd đang có một thế trận và khoảng cách an toàn trước Huddersfield.

Pogba thực hiện động tác ăn mừng quen thuộc sau khi nâng tỷ số lên 2-0.

- Phút 64: VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MU nâng tỷ số lên 2-0 và người ghi bàn là "Bạch tuột Paul" POGBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Đó là một pha dàn xếp tấn công vô cùng đẹp mắt của MU, và được kết thúc bằng bàn cú dứt điểm chuẩn xác vào góc gần của Pogba!

Tuy vậy, công đầu trong pha lập công này thuộc về Juan Mata với pha đi bóng lôi kéo gần hết hàng phòng ngự Huddersfield.

- Phút 61: KHÔNG VÀOOOOOOOOOO! De Gea có phản xạ xuất thần sau tình huống băng vào dứt điểm đầy hiểm hóc của Laurent Depoitre.

De Gea vừa xuất sắc cứu thua cho MU.

- Phút 59: MU đáp trả: Nhận đường chuyền về của Pogba, Matic bình tĩnh chọc khe của Rashford nhưng cú dứt điểm của tiền đạo trẻ người Anh vẫn chưa thắng được sự lăn xả của hàng thủ Huddersfield.

- Phút 50: KHÔNG VÀOOOOOOOO! Lại thêm một pha hãm thành nữa của Huddersfield. Những phút đầu hiệp 2, Huddersfield đang tấn công vô cùng mạnh mẽ.

- Phút 47: KHÔNG ĐƯỢC! Một lần nữa, Huddersfield có cơ hội dứt điểm ngay từ đầu hiệp, nhưng cũng không thành công giống hiệp đấu đầu tiên.

- Phút 46: Hiệp hai bắt đầu! Huddersfield giao bóng và ào lên tìm bàn gỡ.

- Phút 45+1: Trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp một trận đấu. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà MU.

- Phút 45: Hiệp một có 1 phút bù giờ.

- Phút 43: KHÔNG VÀO!!!!! Nhận đường chuyền của Mata, Rashford tung cú dứt điểm kỹ thuật từ sát vạch 16m50 nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với tiền đạo trẻ người Anh. Đoàn quân của HLV Solskjaer đang thi đấu vô cùng tự tin sau bàn mở tỷ số.

- Phút 40: KHÔNG ĐƯỢC! Marcus Rashford làm trầm trồ cầu trường khi đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Dalot dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành đội khách trong gang tấc.

- Phút 39: Ngay sau đó, một cơ hội vô cùng rõ ràng nữa đến với MU. Thế nhưng, Dalot lại dứt điểm ra ngoài ở khoảng cách rất gần.

- Phút 32: Rất nguy hiểm! Huddersfield vừa thực hiện một pha phản đòn rất đáng chú ý, và suýt chút nữa tái hiện bàn thắng của MU chỉ ít phút trước.

Nemanja Matic mở tỷ số ngay từ giữa hiệp một cho MU.

- Phút 28: VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MU mở tỷ số 1-0 và người ghi bàn là Nemanja Matic!!!!!

Tình huống làm bàn xuất phát từ một quả phạt trực tiếp bên cánh trái. Cú đá phạt của Pogba tạo nên một pha bóng lộn xộn trong vùng cấm đội khách. Để rồi, Matic nhanh chân băng vào dứt điểm ở cự ly gần đưa chủ nhà MU vượt lên dẫn trước.

GOAL! @vlindelof's header is cleared off the line but @NemanjaMatic is there to tap in from close range. 1-0 to #MUFC on 29 minutes! #MUNHUD pic.twitter.com/Z4SbS4iZD4 — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018

- Phút 24: KHÔNG ĐƯỢC. MU thực hiện liên tiếp những pha đập nhả tương đối có nét trong vòng cấm địa của đội khách, nhưng lại chưa có được hiệu quả cần thiết.

- Phút 17: Rất quyết liệt! Dalot vừa buộc phải thực hiện một pha phạm lỗi, để ngăn cản một pha dốc bóng vô cùng tốc độ của cầu thủ bên phía Huddersfield.

- Phút 15: MU đáp trả! Nhận đường chuyền thuận lợi của Paul Pogba, Jesse Lingard xoay người tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Jonas Lossl chọn sẵn.

Lingard thử sức với một cú sút xa nhưng không thành công.

- Phút 10: KHÔNG VÀOOOOOOOOOO! Cơ hội tốt nhất từ đầu trận đấu đã xuất hiện, và nó thuộc về đội khách Huddersfield. Đó là một cú dứt điểm cận thành vọt xà vô cùng đáng tiếc của Terence Kongolo. Quả là vô cùng đáng tiếc!

- Phút 7: MU có pha bóng đá chú ý bên hành lang trái. Song, nỗ lực của Luke Shaw đã không thành công.

- Phút 2: KHÔNG VÀO!!! Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Huddersfield, với cú sút bằng chân phải của Isaac Mbenza. Tuy vậy, nó không tạo ra sự nguy hiểm cần thiết.

- Phút 1: Peep Peeeeeeeeeeeeeeep! Trận đấu đã chính thức bắt đầu sau hồi còi của trọng tài Jon Moss! Chủ nhà MU là đội giao bóng.

- Martial vắng mặt vì bị bệnh: "Dường như Martial đã thuê một đầu bếp tồi trong dịp Giáng sinh. Tôi không rõ tình trạng cụ thể nhưng cậu ấy đã ngã bệnh và không kịp trở về để ra sân ngày hôm nay", HLV Solskjaer xác nhận trước cuộc tiếp đón Huddersfield.

- Trước giờ bóng lăn: So với trận gặp Cardiff Citly, HLV Ole Gunnar Solskjær có 3 sự thay đổi nhân sự khi Diogo Dalot, Fred và Juan Mata đá chính thay Ashley Young, Ander Herrera cùng Anthony Martial. Sự vắng mặt của Martial trong danh sách đăng ký thi đấu là một điều rất bất ngờ bởi anh chính là nhân tố quan trọng ở thắng lợi của Quỷ đỏ trước Cardiff.

Đội hình xuất phát

Đội hình xuất phát của chủ nhà Manchester United.

11 cầu thủ đá chính của đội khách Huddersfield Town.

Thông tin lực lượng

- Man United: Sanchez và Rojo vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Lukaku, Smalling và McTominay còn bỏ ngỏ.

- Huddersfield: Sabiri, Mooy, Smith và Williams vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của La Parra và Hogg còn bỏ ngỏ.

Phát biểu trước trận đấu

Phát biểu trước trận đầu tiên trên sân nhà Old Trafford với cương vị HLV trưởng của MU, Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ: "Trận thắng Cardiff cho thấy chúng tôi có thể làm được những gì. Man United là đội bóng mạnh và nhiệm vụ của chúng tôi là đem tới niềm vui cho người hâm mộ”.

Trong khi đó, HLV David Wagner (Huddersfield) chia sẻ khá rụt rè: “Thật không may khi chúng tôi phải đá với MU vào thời điểm này. Họ đang rất hưng phấn sau khởi đầu ấn tượng cùng HLV Ole Gunnar Solskjaer (đại thắng 5-1 trên sân của Cardiff City)."