TRỰC TIẾP: Leicester City vs Manchester United. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp FA. Link xem Leicester MU

TRỰC TIẾP: Leicester City vs Manchester United

Tỉ số hiện tại: Leicester 1-1 MU

Ghi bàn: Leicester - Kelechi Iheanacho (25'), MU - Mason Greenwood (38')

45': Hiệp một kết thúc. Tỉ số đang là 1-1.

44': KHÔNG VÀO!!! Marc Albrighton có pha xử lý khéo léo để tung cú dứt điểm trước khung thành MU. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

38': ⚽ VÀOOOOOOOOOOO!!! MU có bàn gỡ hòa 1-1. Paul Pogba tung đường căng ngang từ cánh trái. Donny van de Beek nhả bóng hợp lý để Mason Greenwood băng vào dứt điểm từ tuyến hai.

36': Paul Pogba đang bị đau sau một pha va chạm với Wesley Fofana.

31': 🟨 Harry Maguire nhận thẻ vàng

30': NGUY HIỂM!!! Harry Maguire phạm lỗi với Kelechi Iheanacho ngay trước vòng cấm MU.

25': ⚽ VÀOOOOOOOOOOO!!! Fred có pha chuyền bóng hớ hênh ngay trước vòng cấm MU, tạo điều kiện để Kelechi Iheanacho băng vào chớp thời cơ dứt điểm. 1-0 cho Leicester.

23: Leicester City đang là đội thi đấu có phần nhỉnh hơn trong quãng thời gian đã qua.

17': KHÔNG VÀO!!! Jamie Vardy tung pha đặt lòng trong vòng cấm MU sau một tình huống hỗn loạn. Thủ thành Dean Henderson đã buộc phải trổ tài.

10': Tốc độ trận đấu đang ở mức độ trung bình trong những phút đã qua với không nhiều tình huống đáng chú ý.

5': Anthony Martial bị thổi phạt sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Youri Tielemans

4': NGUY HIỂM! Kelechi Iheanacho nhận đường chuyền trước khung thành MU sau đường căng ngang của Jamie Vardy. Tiền đạo bên phía Leicester sau đó đã bị thổi phạt việt vị.

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!! MU là đội giao bóng trước.

