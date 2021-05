TRỰC TIẾP K+PM Roma vs MU. Link Roma vs MU. Xem trực tiếp Roma vs MU. Xem trực tiếp cúp C2. Cúp C2. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Europa League 2020/21

39': VÀOOOOO!!!!!! Cavani ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United.

Đường chuyền của Fred đặt bóng đúng tầm chạy của Cavani, cầu thủ người Uruguay không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại thủ thành Mirante, đưa MU vươn lên dẫn trước.

34': Dzeko đi bóng đầy nỗ lực trước tung ra cú sút về khía khung thành MU khiến bóng bật ra, tạo cơ hội cho Pellegrini dứt điểm cận thành. Chỉ có sự tập trung của David de Gea mới giúp Manchester United giữ sạch lưới cho tới thời điểm hiện tại.

31': Pedro có quả tạt chất lượng cho Henrikh Mkhitaryan, đáng tiếc rằng cầu thủ 32 tuổi lại không thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn phá vỡ thế bế tắc.

30': Chris Smalling gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Vào thế chỗ của anh là cầu thủ trẻ Darboe.

25': Cú dứt điểm của Cavani đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Mirante.

20': Cavani bất ngờ thoát xuống sau lưng hàng thủ AS Roma trước khi tung ra cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang trong tư thế không ai kèm.

18': Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu thuộc về hậu vệ Aaron Wan-Bissaka, sau khi anh có tình huống vào bóng với Bruno Peres.

14': Pogba để mất bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Pedro dứt điểm, tiếc rằng cú sút của anh lại thi thiếu chính xác.

6': Cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm của Pellegrini đưa bóng đi chệch cộc dọc Man United.

4': Từ quả phạt góc bên phía cánh phải, cựu cầu thủ MU, Mkhitaryan thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc của De Gea trong gang tấc.

3': David De Gea xuất sắc cứu thua cho Manchester United sau 2 cú dứt điểm cận thành liên tiếp của Mancini và Cristante.

1': Trận đấu bắt đầu!!! Manchester United là những người hưởng quyền giao bóng trước.

AS Roma: Mirante, Karsdrop, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Wan-Bissaka, Fred, Van de Beek, Fernandes, Pogba, Greenwood, Cavani

