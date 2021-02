TRỰC TIẾP K+PM Real Sociedad vs MU. Link Real Sociedad vs MU. Xem trực tiếp Real Sociedad vs MU. Xem trực tiếp cúp C2. Cúp C2. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Europa League 2020/21

(C)Getty Images

Tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Real Sociedad vs Man United trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Europa League 2020/21.