TRỰC TIẾP K+PM PSG vs MU. Link PSG vs MU. Xem trực tiếp PSG vs MU. Xem trực tiếp cúp C1. Cúp C1. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Champions League 2020/21

imago images / Goal

MU sẽ có cuộc hành quân đầy khó khăn đến SVĐ Parc des Princes của nhà á quân PSG trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League 2020/21.