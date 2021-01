KẾT QUẢ MU 1-2 Sheffield: Địa chấn tại Old Trafford

FT MU 1-2 Sheffield. Một kết quả đầy bất ngờ trên sân Old Trafford, MU đã không thể giành lấy ngôi đầu.

82': NGUY HIỂM!! Pha dứt điểm ngay của Cavani trong vòng cấm đã đưa bóng đi vọt xà.

77': KHÔNG VÀO!! Cú sút của Telles đi khá hiểm, khiến Ramsdale chật vật cứu thua.

Ngay sau đó, Pogba đã thực hiện một pha đánh đầu khá nguy hiểm từ quả phạt góc của chính Telles.

75': VÀOOOOO!! Oliver Burke vừa tung ra một cú sút, bóng chạm đùi của Tuanzebe trước khi bay vào lưới của De Gea.

69': NGUY HIỂM!! Pogba đưa bóng vào trong cho Cavani nhưng tiền đạo người Uruguay đã không thể tung ra pha dứt điểm.

64': VÀOOOOO!! Bàn gỡ cuối cùng cũng đã đến với MU. Maguire đã tận dụng triệt để pha đá phạt góc của Telles bằng một pha đánh đầu dũng mãnh, quân bình tỷ số 1-1.

62': KHÔNG VÀO!! Rashford vừa tung ra một cú sút phạt kiểu knuckle ball, nhưng lại đưa bóng đi trúng vị trí mà Ramsdale chờ sẵn.

56': NGUY HIỂM!! McGoldrick vừa tung ra một pha vẩy má ngoài khá điệu nghệ, đưa bóng đi khá sát khung thành.

49': KHÔNG VÀO!! MU đã dần tạo ra các khoảng trống. Greenwood vừa rồi đã thực hiện một cú sút chéo góc, đưa bóng đi chệch khung thành.

46': Hiệp 2 bắt đầu.

HT MU 0-1 Sheffield

41': NGUY HIỂM!! MU vừa triển khai một pha bóng hay. Telles rót bóng vào trong cho Bruno, để tiền vệ người Bồ Đào Nha câu vào cho Martial. Tuy nhiên, chân sút người Pháp đã không thể tận dụng được.

30': NGUY HIỂM!! Martial đã đưa bóng vào lưới, song bàn thắng đã không được công nhận vì Maguire đã phạm lỗi với Ramsdale.

23': VÀOOOOO!! Rất bất ngờ, Sheffield mới là đội mở tỷ số. Tuanzebe và De Gea đã không phối hợp tốt và Bryan đã đánh đầu vào lưới, đưa đội khách vươn lên.

16': KHÔNG VÀO!! De Gea vừa thực hiện một pha cứu thua bằng chân. Anh đã ngăn cản cơ hội ghi bàn của Sharp.

11': KHÔNG VÀO!! Rashford đã không thể tận dụng được đường căng ngang của Wan-Bissaka. Anh đã dứt điểm đi chệch cột dọc.

1': Trận đấu bắt đầu.

4 changes for the Blades. 🔁



There are starts for Baldock, Jagielka, Bryan & McGoldrick with Bogle & Rhian Brewster dropping to the bench.



John Egan sits out the match through suspension, whilst Enda Stevens misses out through injury.#MUNSHU pic.twitter.com/ufYXPeXZHb