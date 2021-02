TRỰC TIẾP K+PM MU vs Everton. Link xem MU vs Everton. Xem trực tiếp MU vs Everton. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Ngoại hạng Anh 2020/21

Diễn biến trận đấu:

24': VÀOOOOOOOO!!!!! Đội chủ nhà có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Từ một tình huống phối hợp bên phía cánh phải, Marcus Rashford treo bóng đầy khó chịu, ở phía trong, Cavani chọn ví trí thông minh trước khi tung ra cú đánh đầu, hạ gục thủ thành Olsen.

22': Greenwood đi bóng khéo léo làm tê liệt hoàn toàn cánh trái của Everton, đáng tiếc rằng tình huống dứt điểm cuối cùng của anh lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

20': Doucoure kịp thời phá bóng sau cú treo từ tình huống phạt góc bên phía cánh trái của Manchester United.

11': James có pha phối hợp nhịp nhàng với Digne trước vòng cấm địa của MU, tuy nhiên pha đưa bóng vào của hậu vệ người Pháp đã bị chặn lại

1': Trận đấu bắt đầu! Everton là những người hưởng quyền giao bóng trước.

Đội hình ra sân:

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani.

📋 Here's how we'll line up to take on the Toffees. 🔴 #MUFC #️⃣ #MUNEVE 🏆 #PL

Everton: Olsen, Holgate, Keane, Godfrey, Digne, Doucoure, Davies, Andre Gomes, Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison.

Nhận định về trận đấu giữa MU vs Everton:

Phong độ gần đây:

Manchester United: WDWLDW

Everton: WLWDLW

Tình hình lực lượng:

Manchester United: Edinson Cavani dính chấn thương mắt cá. Phil Jones chưa sẵn sàng trở lại.

Everton: Jordan Pickford chưa chắc thi đấu trở lại được, tương tự với Allan và Gbamin.

Đội hình dự kiến:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Sigurdsson; Iwobi, Rodriguez, Richarlison; Calvert-Lewin.

Dự đoán: 3-1

🗣 | “We've played two games against Manchester United at home and lost both. There is something we have to change, for sure.



“We have tried to plan a different strategy and we will see how it works."@MrAncelotti #MUNEVE