TRỰC TIẾP K+PM MU vs Copenhagen. Link MU vs Copenhagen. Xem trực tiếp MU vs Copenhagen. Xem trực tiếp C2. Cúp C2. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Europa League 2019/20

Getty Images

Chạm trán với đối thủ được đánh giá cao hơn, liệu Copenhagen có làm nên bất ngờ tại tứ kết Europa League 2019/20?