TRỰC TIẾP K+PM Man United vs West Ham. Link xem Man United vs West Ham. Xem trực tiếp Man United vs West Ham. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Ngoại hạng Anh 2020

Thông tin trước trận:

Sau cú xảy chân của trước Hotspur hồi cuối tuần, đang đứng trước cơ hội rất lớn để chen chân vào vị trí thứ 4, qua đó, có được những lợi thế trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng với chính đội chủ sân King Power.

Hiện tại, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đang bằng điểm, bằng hiệu số với Bầy Cáo, chính vì vậy, chỉ cần có được 1 điểm trong trận đấu này, họ có thể chính thức vượt mặt Leicester.

Tuy nhiên, sau trận thua bạc nhược 1-3 trước tại bán kết , Quỷ Đỏ để lộ ra rất nhiều điểm yếu. Các trụ cột dường như đang bị vắt kiệt sức và có những dấu hiệu sa sút phong độ, đặc biệt là đội trưởng Harry Maguire và thủ thành số một David de Gea.

Liệu rằng trong cuộc tiếp đón West Ham trên SVĐ Old Trafford hôm nay, nửa đỏ thành Manchester sẽ một lần nữa "để vàng rơi" hay tận dụng thành công cơ hội để bứt lên?

Our final #PL home game of the season — let's leave it all out there 😤👊#MUFC #MUNWHU