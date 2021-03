TRỰC TIẾP K+PM Man City vs MU. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Link xem MU. Trực tiếp K+, K+PM

---

(Liên tục cập nhật...)

79' Walker thực hiện một quả tạt chuẩn xác từ cánh phải, Sterling đứng ở vị trí thuận lợi nhất để đón bóng nhưng anh lại vấp ngã khiến cơ hội trôi đi đầy đáng tiếc.

75' De Bruyne tạt vào vòng cấm cho Foden xoay người dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

70' Foden vào sân thay cho Jesus.

50' VÀOOOOOOOOOO!!! Từ bên cánh trái, Rashford chuyền cho Luke Shaw dứt điểm hiểm hóc khiến Ederson không thể cản phá.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về MU. Quỷ đỏ chơi chắc chắn còn Man City đang không ở trạng thái tốt nhất của mình.

HALF TIME | Behind at the break.



🔵 0-1 🔴 #ManCity