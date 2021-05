TRỰC TIẾP K+PM Liverpool vs Crystal Palace. Trực tiếp Ngoại hạng Anh. Link xem Liverpool vs Crystal Palace

TRỰC TIẾP: Liverpool vs Crystal Palace (22h00 ngày 23/5)

LINK: Xem trực tiếp K+PM

(Liên tục cập nhật...)

---

Tỉ số hiện tại: Liverpool 1-0 Crystal Palace

Ghi bàn: Liverpool - Sadio Mane (36')

36': Thứ tự hiện tại trên BXH: 3- Liverpool (69đ, +25), 4- Leicester (69đ, +21), 5- Chelsea (68đ, +23)

36': VÀOOOOOOOOOOOOOO!!! Sadio Mane tận dụng cơ hội với pha ra chân rất nhanh sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Crystal Palace. Tỉ số là 1-0 cho Liverpool!!!

32': Sadio Mane có pha dứt điểm sau đường chuyền của Georginio Wijnaldum, nhưng bóng lại bay quá xa khung thành.

31': Nathaniel Phillips bị đau ở đầu và đang được các bác sĩ băng bó.

28': Sadio Mane tung đường chuyền đến vị trí của Mohamed Salah trong vòng cấm, nhưng chân sút bên phía Liverpool không thể khống chế bóng.

23': KHÔNG VÀO!!! Mohamed Salah tung ra pha đặt lòng cận thành. Bóng đi trúng người thủ thành Vincente Guaita.

21': KHÔNG VÀO!!! Mohamed Salah có pha đi bóng bên phía cánh phải và dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đi vọt xà ngang.

18': Ở trận đấu cùng giờ, Leicester đã có bàn thắng vào lưới Tottenham nhờ công của Jamie Vardy. Thứ hạng trên BXH hiện tại như sau:

3- Leicester (69đ), 4- Chelsea (68đ), 5- Liverpool (67đ)

18': KHÔNG VÀO!!! Liverpool được hưởng quả phạt ở khoảng cách 25m. Trent Alexander-Arnold sút bóng vọt xà trong gang tấc.

14': NGUY HIỂM!!! Nathaniel Phillips làm mất bóng ở giữa sân và ngay lập tức, Andros Townsend tận dụng cơ hội đối mặt với khung thành. Rất may cho Liverpool khi cú sút đã đi chệch cột dọc.

10': Liverpool đang chơi rình rập và thực hiện hàng loạt các pha phản công với tốc độ của Mohamed Salah bên hành lang cánh phải.

6': KHÔNG VÀO!!! Crystal Palace có pha đá phạt chếch về phía cánh phải. Andros Townsend tung pha đặt lòng vào góc xa khiến Alisson phải bay người cản phá.

4': NGUY HIỂM!!! Wilfried Zaha có pha đi bóng lắt léo và dứt điểm ở góc hẹp. Cú sút không khó với thủ thành Alisson.

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Crystal Palace là đội giao bóng trước.

---

⭐️ TEAM NEWS ⭐️



Our final line-up of the ‘20/21 season 🔴