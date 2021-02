KẾT QUẢ Liverpool 0-1 Brighton: The Kop tiếp tục thua sốc trên sân nhà

FT Liverpool 0-1 Brighton. The Kop đã thua trận thứ hai liên tiếp tại Anfield. Cần nói thêm, đây là chiến thắng xứng đáng của Brighton.

89': NGUY HIỂM!! Bissouma vừa tung ra một cú sút từ khá xa. Bóng đi căng nhưng không trúng đích.

81': KHÔNG VÀO!! Brighton vẫn đang tỏ ra khá nguy hiểm trong các đợt lên bóng. Vừa rồi, Trossart đã khiến hàng thủ Liverpool chao đảo. Rất may, Kelleher đã hóa giải cú sút cuối cùng của cầu thủ đội khách.

78': NGUY HIỂM!! Firmino tiếp tục tung ra một cú sút xa ngoài vòng cấm. Anh cũng đã được thay ra sau pha bóng này.

75': NGUY HIỂM!! Thủ môn Sanchez đã băng ra khung thành phá bóng. Cơ hội đã suýt chút nữa đến với Chamberlain, song hàng thủ của Brighton vẫn đang chơi hay.

74': KHÔNG VÀO!! Pascal Gross vừa tung ra một pha xoay người dứt điểm rất đẹp mắt trong vòng cấm, song Kelleher đã cứu thua cho Liverpool.

73': NGUY HIỂM!! Chamberlain vừa thử vận may với một tình huống dứt điểm từ xa. Liverpool đang tạo ra sức ép khá lớn về phía cầu môn của Brighton.

70': KHÔNG VÀO!! Từ cánh phải, Alexander-Arnold đã căng vào trong cho Salah. Chân sút người Ai Cập đã chạm bóng rất nhanh, song cú dứt điểm của anh vẫn đi chệch khung thành.

68': NGUY HIỂM!! Cơ hội lại được trao cho Firmino. Anh đã có khoảng trống để dứt điểm, song đã không thể chiến thắng được thủ môn Sanchez.

Mặc dù vậy, Phillips trước đó cũng đã bị trọng tài cắt còi vì đã phạm lỗi với trung vệ Brighton.

63': NGUY HIỂM!! Thiago vừa thực hiện một pha đá phạt nhanh khiến hàng thủ Brighton bất ngờ. Tuy nhiên, Firmino đã chậm hơn hậu vệ đội khách một nhịp.

56': VÀOOOOO!! Brighton bất ngờ vươn lên dẫn trước.

Vừa rồi, họ đã triển khai một đường phối hợp có nét. Dan Burn sau khi đón nhận đường chuyền dài của đồng đội đã nỗ lực đánh đầu vào trong. Alzate ở phía trong đã dễ dàng dứt điểm vào lưới, giúp đội khách mở tỷ số.

53': KHÔNG VÀO!! Firmino vừa tung ra một cú sút rất nguy hiểm trong vòng cấm. Lần này, bóng đã đi chệch cột dọc sau khi chạm vào người của Bissouma.

48': NGUY HIỂM!! Firmino có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cú sút của anh đã bị Lewis Dunk chặn lại.

46': Hiệp 2 bắt đầu.

HT Liverpool 0-0 Brighton

45': THẺ VÀNG!! Wijnaldum là cầu thủ bị phạt thẻ vàng bên phía Liverpool sau một tình huống kê gầm giày khá nguy hiểm.

34': NGUY HIỂM!! March vừa tung ra một cú sút xa chân trái khá táo bạo, nhưng bóng đã đi hơi cao so với khung thành Liverpool.

24': KHÔNG VÀO!! Maupay vừa tạo ra một tình huống khiến hàng thủ Liverpool phải chao đảo. Anh đã tung ra cú sút trong pha bóng này và cơ hội bất ngờ mở ra với Dan Burn. Đáng tiếc, pha kết thúc của cầu thủ mang áo số 33 đã không đi chính xác.

20': 20 phút đầu tiên của hiệp đấu đã trôi qua. Liverpool vẫn đang khá bế tắc trong những tình huống lên bóng của mình.

1': Trận đấu bắt đầu.

