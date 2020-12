TRỰC TIẾP K+PM Leicester vs MU. Link xem Leicester vs MU. Trực tiếp K+PM. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp Vòng 15 Ngoại hạng Anh. Premier League 2020/21

(Cập nhật liên tục)

31': VÀOOOOO!! Sau pha mất bóng của Bruno, Harvey Barnes đã lập tức tung ra một cú sút trái phá, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

23': VÀOOOOO!! Từ đường chuyền hơi khó của James, Bruno vẫn kịp rướn người để đẩy bóng cho Rashford. Chân sút mang áo số 10 đã tận dụng triệt để cơ hội này, sút tung lưới đội chủ nhà, đưa MU dẫn trước.

8': NGUY HIỂM!! Một tình huống phối hợp không tốt của các cầu thủ nơi hàng thủ MU. Rất may, đội khách vẫn làm chủ tình hình.

3': KHÔNG VÀO!! Leicester lập tức tung lời đáp trả. Tuy nhiên, Vardy vẫn chưa thể đưa bóng đi trúng đích.

2': KHÔNG VÀO!! Rashford đã đánh đầu đi vọt xà sau được tạt chuẩn xác của Bruno.

1': Trận đấu bắt đầu.

