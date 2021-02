KẾT QUẢ Leicester 3-1 Liverpool: Klopp thua 3 trận liên tiếp

Kết quả: Leicester 3-1 Liverpool

Ghi bàn: Mohamed Salah (67'), Jamies Maddison (78'), Jamie Vardy (82'), Harvey Barnes (85')



90+5': TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!!! Leicester City có màn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

90': Hiệp hai sẽ có 5 phút bù giờ.

85': ⚽ VÀOOOOOOOOOOOO!!! Harvey Barnes tung pha đặt lòng hiểm hóc khiến thủ thành Alisson Becker không có cơ hội cản phá. Tỉ số được nâng lên 3-1 cho Leicester.

82': ⚽ VÀOOOOOOOOOOOO!!! Alisson Becker băng ra ngoài khung thành Liverpool và có pha phá bóng lỗi. Jamie Vardy chớp thời cơ và dứt điểm trong tư thế vô cùng trống trải, nâng tỉ số lên 2-1 cho Leicester.

78': ⚽ VÀOOOOOOOOOOOO!!! James Maddison ghi bàn từ pha đá phạt.

76': Thiago Alcantara phạm lỗi với Harvey Barnes sát vòng cấm địa. VAR xác định chỉ có một quả đá phạt cho Leicester.

75': Liverpool có sự thay đổi người: Curtis Jones rời sân, nhường chỗ cho Alex Oxlade-Chamberlain.

67': ⚽ VÀOOOOOOOOOOOO!!! Hàng công Liverpool phối hợp rất hay: Roberto Firmino có pha nhả bóng đầy kĩ thuật trong vòng cấm Leicester, tạo điều kiện để Mohamed Salah tung cú đặt lòng hiểm hóc mở tỉ số cho trận đấu.

62': KHÔNG VÀO!!! Roberto Firmino đánh đầu cận thành từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái. Bóng chạm người Wilfried Ndidi đổi hướng đi hết đường biên ngang.

57': KHÔNG VÀO!!! Trent Alexander-Arnold sút trúng xà ngang từ pha đá phạt.

56: Liverpool được hưởng quả phạt sau khi Ricardo Pereira phạm lỗi với Mohamed Salah.

51': James Maddison tung đường chuyền tới vị trí của Jamie Vardy. Tiền đạo bên phía Leicester không kịp băng vào dứt điểm trước khung thành Liverpool.

46': HIỆP HAI BẮT ĐẦU. Không có sự thay đổi người nào được thực hiện trong giờ nghỉ.

45+1': Hiệp một kết thúc. Tỉ số vẫn đang là 0-0.

45': Hiệp một sẽ có 1 phút bù giờ.

45': KHÔNG VÀO!!! Jamie Vardy tiếp tục có tình huống đối mặt với Alisson trong một pha phản công. Chân sút bên phía Leicester vẫn không thể ghi bàn mở tỉ số.

44': 🟨 Jonny Evans nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sadio Mane.

43': Sadio Mane có pha đi bóng nỗ lực trước vòng cấm Leicester, khiến Jonny Evans buộc phải phạm lỗi.

42': KHÔNG VÀO!!! Jamie Vardy có pha băng xuống nhận bóng sau hàng hậu vệ Liverpool và tung cú sút rất căng về phía khung thành của Alisson Becker. Bóng bay trúng xà ngang.

38': Andy Robertson tung cú sút từ sát mép vòng cấm Leicester. Bóng chạm chân Daniel Amartey đổi hướng đi chệch cột dọc.

36': KHÔNG VÀO!!! Jamie Vardy tung cú đánh đầu cận thành, đưa bóng thẳng đến vị trí của Alisson Becker.

25': Mohamed Salah tung đường chọc khe để Roberto Firmino băng xuống dứt điểm trước khung thành Leicester. Thủ thành Kasper Schmeichel đã kịp băng ra khép góc.

24': 🟨 Curtis Jones nhận thẻ vàng sau hai pha phạm lỗi liên tiếp với cầu thủ Leicester ở khu vực giứa sân.

20': KHÔNG VÀO!!! Mohamed Salah có pha bứt tốc để đối mặt với khung thành của Kasper Schmeichel, nhưng không chiến thắng được người gác đền bên phía Leicester. Sadio Mane băng xuống đá bồi nhưng chỉ có thể đưa bóng chệch cột dọc.

17': Liverpool có sự thay đổi người: James Milner gặp chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Thiago Alcantara.

16': KHÔNG VÀO!!! Mohamed Salah tung cú ra chân từ sát vạch 16m50 sau tình huống đá phạt góc của Liverpool. Bóng đi chệch cột dọc.

11': KHÔNG VÀO!!! Jamie Vardy tung cú lốp bóng qua đầu Alisson trong vòng cấm Liverpool, nhưng pha dứt điểm đã đi vọt xà.

9': Salah ngã trong vòng cấm Leicester, nhưng trọng tài không cho Liverpool hưởng quả 11m.

2': NGUY HIỂM!!! James Maddison tung cú sút xa khi phát hiện thủ thành Alisson bên phía Liverpool dâng cao trong tình huống phản công của Leiester City. Người gác đền của đội khách đã lui về kịp thời.

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Leicester là đội giao bóng trước.

---

🔴 Today's line-up 🆚 @LCFC...



2️⃣ changes from our last outing. @ozankabak4 makes his debut. #LEILIV | #LFC