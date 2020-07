TRỰC TIẾP K+PM Leicester City vs Manchester United. Link xem Leicester City vs Manchester United. Xem trực tiếp Leicester vs MU. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Ngoại hạng Anh 2020

Thông tin trước trận:

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Manchester United là đội bóng được đánh giá "dễ thở" hơn trong "cuộc chiến sinh tử" ngày hôm nay.

Cụ thể, với lợi thế đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, Quỷ Đỏ chỉ cần giành vỏn vẹn 1 điểm là chắc chắn góp mặt trong top 4, bất chấp trận đấu giữa và Wolverhamton kết thúc với kết quả nào.

Trong khi đó, đội chủ nhà Leicester City bắt buộc phải có được chiến thắng, nếu muốn nắm quyền tự quyết trong tay. Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc chạm trán, The Foxes rơi vào cảnh sứt mẻ lực lượng trầm trọng khi những trụ cột như James Maddison hay Ben Chilwell đều không thể góp mặt.

Xét về lịch sử đối đầu, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng vượt trội hoàn toàn khi có đến 7 chiến thắng và 3 trận hòa trong 10 lần gặp nhau trước đây. Ở trận lượt đi, đội chủ sân Old Trafford cũng đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0.

Với tính chất đặc biệt quan trọng, cả hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên một trận “chung kết top 4” đầy kịch tính, quyết liệt và hấp dẫn..

Matchday 3️⃣8️⃣ of the 2019/20 #PL: we're ready 👊



Come on United! 🔴⚪⚫#MUFC #LEIMUN