TRỰC TIẾP K+PM Leicester City vs Man City. Link xem Leicester City vs Man City. Xem trực tiếp Leicester City vs Man City. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Ngoại hạng Anh 2020/21

15': Man City là đội chủ động kiểm soát thế trận nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola gặp phải rất nhiều khó khăn trước hàng phòng thủ được bố trí chặt chẽ của The Foxes.

5': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!!!!

Đội khách Manchester City chọc thủng lưới Schmeichel từ rất sớm, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Sergio Aguero.

1': Trận đấu bắt đầu!!!! Leicester City là đội giao bóng trước.

Leicester City (3-4-1-2): Schmeichel, Castagne, Amartey, Fofana, Evans, Ndidi, Tielemans, Albrighton, Perez, Iheanacho, Vardy.



Our starting line-up for #LeiMci 🦊



Brought to you by @eToro 🔵