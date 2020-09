KẾT QUẢ Chelsea 0-2 Liverpool: Mane có cú đúp, 3 điểm dễ dàng cho thầy trò Klopp

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho . Với thất bại này, tụt xuống vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng với 3 điểm sau 2 vòng đấu, trong khi đội bóng của HLV Jurgen Klopp đứng thứ 3 và sẽ đối đầu ở vòng đấu tiếp theo.

90+3' KHÔNG VÀO!!! Nhận bóng trong thế quay lưng, Salah lách người qua Kante rồi dứt điểm đập trúng người Kepa. Bóng bật ra, Wijnaldum lao tới đệm nhưng đã ra ngoài.

90+2' Có bóng ở trung lộ, Mane bất ngờ sút xa đưa bóng đập trúng Tomori đổi hướng nhưng Kepa vẫn kịp phản xạ để cứu thua.

86' Firmino rời sân nhường chỗ cho Minamino.

84' KHÔNG VÀOO!!! Werner chọc khe cho Abraham thoát xuống bên cánh trái, sau đó cắt vào phía trong dứt điểm về phía cột xa nhưng Alisson đã đẩy bóng thành công.

75' KHÔNG VÀOOO!!! Jorginho không thể đánh lừa Alisson trên chấm 11m, sau đó các cầu thủ Liverpool đã lao tới phá bóng thành công.

73' Chelsea được hưởng phạt đền sau khi Werner bị Thiago phạm lỗi trong vòng cấm.

68' NGUY HIỂM!!! Từ cánh trái, Mount bất ngờ dứt điểm ở cự ly hơn 20 m đưa bóng đi sạt xà ngang.

Mason Mount's dipping effort has Alisson worried but it drops just over the bar. Our best effort of the second period.



🔵 0-2 🔴 [68'] #CHELIV pic.twitter.com/O89vlyfH4O