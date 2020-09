TRỰC TIẾP K+PM Brighton vs MU. Link xem Brighton vs MU.. Xem trực tiếp Brighton vs MU. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2020/21

Brighton: Yves Bissouma vắng mặt vì bị treo giò. Izquierdo, Andone, Walton vắng mặt vì chấn thương

MU: Phil Jones, Tuanzebe vắng mặt vì chấn thương

Brighton: Ryan; White, Dunk, Webster; Lamptey, Propper, Alzate, March; Trossard, Connolly, Maupay

MU: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Van de Beek; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial

Lunchtime kick-off on the south coast — let's get it, Reds 👊#MUFC #BHAMUN