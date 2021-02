TRỰC TIẾP K+PM Barcelona vs PSG. Link xem Barcelona vs PSG. Trực tiếp Cúp C1. Trực tiếp Barca vs PSG. Trực tiếp bóng đá.

(C)Getty Images

GOAL xin gửi đến quý độc giả những diễn biến nổi bật nhất trong trận đấu giữa Barcelona và PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.