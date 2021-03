TRỰC TIẾP K+PM Arsenal vs Tottenham. Link xem Arsenal vs Tottenham. Xem trực tiếp Arsenal vs Tottenham. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Ngoại hạng Anh 2020/21

33': VÀOOOOO!!!!!!!

Vào sân từ băng ghế dự bị, Lamela nhanh chóng để lại ấn tượng với siêu phẩm để đời. Đónđường chuyền từ Moura, cầu thủ người Argentina tung cú dứt điểm theo phong cách rabona đưa bóng qua chân hậu vệ Arsenal trước khi đi thẳng vào lưới Bernd Leno.

26': Smith Rowe nỗ lực đi bóng qua Hojbjerg trước khi nhả lại cho Lacazette dứt điểm. Tiếc rằng cú sút của tiền đạo người Pháp lại không thể đưa được bóng vào lưới của Tottenham.

23': Thomas Partey có tình huống dứt điểm rất thiếu chính xác. Mặc dù có rất nhiều khoảng trống nhưng đội chủ sân Emirates vẫn chưa thể tận dụng được cơ hội.

19': Son Heung-min gặp phải chấn thương và buộc phải rời sân từ sớm. Vào thay vị trí của anh là Erik Lamela. Đây chắc chắn là tổn thất rất lớn đối với đoàn quân của HLV Jose Mourinho.

17': Smith Rowe tung ra cú dứt điểm vào góc xa khung thành đánh bại thủ môn Hugo Lloris nhưng rất tiếc, bóng đập xà ngang và đi ra ngoài.

So close - what an effort!



Emile's thunderous strike beats Lloris but cannons back off the bar 😲



🔴 0-0 ⚪️ (16)#ARSTOT | #NorthLondonDerby pic.twitter.com/PVhtPge1hm