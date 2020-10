(KẾT QUẢ) Arsenal 3-0 Dundalk: Pháo Thủ khẳng định sức mạnh

FT: Arsenal 3-0 Dundalk

Tiếp đón đội bóng được đánh giá thấp hơn, đội chủ sân Emirrates không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trên sân.

85': Nelson đột phá đầy táo báo trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, song, vẫn chưa có bàn thắng thứ 4 cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta.

83': Willian tạt bóng khó chịu cắt ngang khung thành của Rogers, dẫu vậy, các cầu thủ đội khách đã kịp thời lui về cản phá thành công.

70': Maitland-Niles thử vận may bằng cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, tiếc rằng bóng không thể được đưa vào lưới Dundalk.

55': Nketiah có cú đặt lòng bằng chân trái, song, cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi không chính xác.

46': VÀOOOOOO!!! Pepe nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Arsenal

Nicolas Pepe bất ngờ tung cú sút bằng chân phải ngay sát vạch 16m50, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Dundalk.

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

HT: Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Arsenal.

44': VÀOOOO!!!

Chưa đầy 2 phút sau khi khai thông thế bế tắc, Willock dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ .

42': VÀOOOOO!!!!!!

Tận dụng tình huống đấm bóng hụt của thủ môn Rogers bên phía Dundalk, Nketiah dễ dàng tung ra cú dứt điểm vào lưới trống.

34': ĐÁNG TIẾC!!!!!

Kolasinac đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài trong gang tấc, rất đang tiếc cho chủ nhà Arsenal.

23': Đón cú tạt bóng của Kolasinac, Nicolas Pepe bật lên đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

13': Nicolas Pepe tung cú sút từ xa nhưng bóng không đi trúng đích.

11: KHÔNG VÀO!!!!

Cedric tung cú volley từ bên ngoài vòng cấm, song cú bắt bóng bằng chân của anh lại đi quá thiếu chính xác.

3': McEleney thử tài thủ môn Arsenal bằng một pha sút xa ấn tượng.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!!

Arsenal: Runarsson, Cedric, Mustafi, Kolasinac, Maitland-Niles, Willock, Elneny, Xhaka, Pepe, Nketiah, Nelson

Dundalk: Rogers, Gartland, Boyle, Cleary, Mountney, Murray, Shields, McEleney, Dummigan, Hoban, Duffby

This is the team that Filippo Giovagnoli has selected for tonight’s clash in north London.



There are three changes from MD1 with Andy Boyle, Cameron Dummigan and Patrick McEleney restored to the starting XI.



Kick-off is at 8pm.#CmonTheTown #UEL pic.twitter.com/ZmJ3FY9aVP