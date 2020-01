​TRỰC TIẾP HTV THỂ THAO Buriram vs CLB TPHCM. Link xem Buriram vs CLB TPHCM. Xem trực tiếp Buriram vs CLB TPHCM. Xem HTV Thể Thao. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Sơ loại AFC Champions League 2020

Nguyệt Hà

Thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ khởi động chiến dịch vươn ra biển lớn bằng cuộc đối đầu Buriram United tại sơ loại thứ hai AFC Champions League 2020.